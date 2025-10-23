Общество

Пустошкинский округ выполнил план по вакцинации детей против гриппа на 100%

С начала кампании по иммунизации против гриппа, в Псковской области привито 137 616 человек. Общий охват населения вакцинацией составил 23,95%, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Среди лидеров кампании по иммунизации детей Пустошкинский муниципальный округ – 100% от общего плана, на втором месте Себежский округ с показателем 92%, на третьем Куньинский – 90%.

Взрослое население быстрее прививают в Гдовском муниципальном округе – 67,89% от общего плана по иммунизации, а также в Куньинском – 46,49% и Пушкиногорском – 40,27%.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что наиболее надежным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация.

Эффективность вакцины от гриппа несравненно выше всех неспецифических медицинских препаратов: она обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. Профилактическая вакцинация является экономически оправданной, так как позволяет у трудоспособного населения снизить заболеваемость гриппом.

Вакцинация рекомендована всем группам населения, но особенно показана детям с шести месяцев, людям, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Следует помнить, что для создания поствакцинального иммунитета организму нужно от двух до трех недель. Противопоказаний к вакцинации немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку.