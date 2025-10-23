Общество

В деревне Черёха Псковского района построили детский игровой комплекс

В деревне Черёха Ядровской волости построили детский игровой комплекс. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Наталья Федорова / ВКонтакте

Площадка построена благодаря областному конкурсу, проведенному в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Заявка администрации Псковского района была сформирована с учетом запроса населения, прошла отбор и получила финансирование.

Исполнителем работ установлено разнообразное игровое оборудование, способствующее физическому развитию детей разных возрастов. Особое внимание уделено безопасности – площадка оборудована резиновым покрытием, которое минимизирует риск детского травматизма. В комплексное благоустройство этой общественной территории внес вклад местный ТОС: за счет средств гранта установлены качели под навесом, лежаки, ограждение по периметру площадки и видеонаблюдение.

«Вместе с активистами ТОС планируем продолжать благоустройство этой территории: есть идея установить еще и воркаут-оборудование для ребят постарше. Участники ТОСа уже задумываются о написании проекта и подаче заявки на очередной конкурс грантов», - отметила Наталья Федорова.