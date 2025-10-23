Общество

Российские таможенники отмечают свой профессиональный праздник

День таможенника Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 25 октября, установлен указом президента РФ № 811 от 4 августа 1995 года.

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий перемещение через таможенную границу государства физических лиц, предметов, товаров, услуг и капиталов и взимание с них таможенных пошлин и сборов.

25 октября издавна считается знаменательным днем в истории русской таможенной службы. Именно в этот день в 1653 году в стране впервые появился Единый таможенный устав, родившийся из указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских». Впервые были закреплены законом права и обязанности таможенников (мытчиков) по осуществлению контроля над перемещением товаров.

Появление этого документа стало чрезвычайно важным событием для дальнейшего развития таможенного дела в России. С этого же момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны. К тому же 25 октября 1991 года по указу президента России был образован Государственный таможенный комитет Российской Федерации, преобразованный в 2004 году в Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ.

Работая в условиях нового Таможенного кодекса РФ, российские таможенники доказали, что умеют работать на уровне мировых стандартов. В работе таможенных органов все более активно используется действующая в других странах мира система анализа и управления рисками.

Реализуется программа модернизации таможенных информационных систем, внедряются передовые технологии таможенного контроля и таможенного оформления. Все больше и больше таможенных постов переходят на электронную форму декларирования товаров и транспортных средств с применением электронных цифровых подписей. Совершенствуется работа правоохранительных подразделений таможенных органов.

В условиях борьбы с международным терроризмом, работа таможенников сосредотачивается на борьбе с контрабандой оружия и боеприпасов, обеспечении безопасности путей поставок товаров и транспортных средств, объединении усилий правоохранительных подразделений таможенных служб Всемирной таможенной организации в борьбе с терроризмом, пишет calend.ru.

Согласно Стратегии развития таможенной службы РФ до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства России 23 мая 2020 года, основной ее целью является содействие развитию международной торговли, росту товарооборота и несырьевого экспорта, обеспечение национальной безопасности страны, полноты и правомерности взимания таможенных платежей, достижение высокого качества таможенного администрирования, создание конкурентных преимуществ для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности.

Стратегическая цель развития ФТС — формирование к 2030 году качественно новой, насыщенной «искусственным интеллектом», быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, «умной» таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства.

Российская таможенная служба — одна из крупнейших в мире, она насчитывает около 70 тысяч человек и включает в себя 8 региональных таможенных управлений, 4 специализированных управления. В ее структуре также действует Российская таможенная академия, признанная Всемирной таможенной организацией одним из своих региональных учебных центров. ФТС России имеет своих представителей в более чем 20 странах ближнего и дальнего зарубежья.