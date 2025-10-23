Общество

На общегородском субботнике в Пскове собрали около 150 кубометров мусора и листьев

Сотрудники правительства региона, министерства и подведомственных учреждений, депутаты и сотрудники аппарата Псковского областного Собрания, члены Молодёжного парламента, центр «ВОИН» и АНО «Дружина» приняли участи в общегородском субботнике в Ботаническом саду в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Участники привели в порядок парковую территорию площадью более 50 тысяч квадратных метров и собрали около 150 кубометров мусора и сухих листьев

Губернатор отметил, что в этом году из-за постоянных дождей и быстро растущей травы на уборку города уходило много средств.

«Рассчитываю, что такая помощь позволит муниципальным властям уложиться в бюджет по содержанию городских территорий, чтобы жители и гости видели Псков чистым и ухоженным в любое время года. Месячник по уборке в Псковской области продолжается. Скоро на субботник в Пскове выйдут представители муниципальной власти. Если у вас есть желание и возможности – присоединяйтесь или организовывайте свои субботники», - отметил губернатор.