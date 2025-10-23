Общество

Вопросы сотрудничества по созданию Передовой школы Псковской области обсудили в Санкт-Петербурге

Делегация Псковской области посетила Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) 24 октября. Темой встречи стала интеграция опыта и компетенций СПбПУ в работу региона по созданию флагманской Передовой школы Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Фото здесь и далее: Псковский областной институт повышения квалификации работников образования

Участники встречи посетили Академию технического творчества и цифровых технологий. Особое внимание было уделено проекту «Школьные конструкторские бюро» (ШКБ), направленного на развитие инженерных навыков у школьников. Кроме того, обсудили потенциальные направления для расширения сотрудничества, включая развитие Центров цифрового образования и детских технопарков «Кванториум», организацию курсов повышения квалификации.

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина до 2030 года во всех федеральных округах должно быть открыто 12 передовых школ, использующих лучшие технологии и методы обучения. Реализация пилотного проекта по созданию передовых школ началась в 2023 году. Его участниками на первом этапе стали Белгородская, Нижегородская, Новгородская, Псковская и Рязанская области.