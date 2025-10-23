Общество

Новые арки и более сотки световых консолей украсят Великие Луки к Новому году

Подготовку к новогодним праздникам начали в Великих Луках. В этом году город украсят новые арки и более сотни световых консолей. Об этом сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки/ Telegram-канал

Новые элементы пополнят уже существующие новогодние инсталляции и украсят центральные улицы, площади и общественные пространства.

Световые арки станут эффектными входными композициями в пешеходных зонах, а консоли — праздничным дополнением уличного освещения.