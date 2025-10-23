Общество

Врач рассказала, какие продукты нужно включить в осенний рацион

Продукты, богатые омега-3 - рыбу, льняное масло, грецкие орехи, а также витамины А, С, Е, цинк и селен необходимо включить в осенний рацион питания для поддержания здоровья кожи, сообщила заведующая дерматовенерологическим отделением филиала «Бабушкинский» Центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Наталья Маркова.

«Для поддержания здоровья кожи осенью полезны продукты, богатые омега-3 - рыба, льняное масло, грецкие орехи, а также витамины А, С, Е, цинк и селен. Они способствуют восстановлению кожи, защищают от воспаления и улучшают регенерацию», - рассказала Маркова.

Для здоровья кожи также необходимо пить не менее 1,5–2 литров воды в день, пользоваться увлажнителями воздуха в помещениях и выбирать средства с увлажняющими компонентами, чтобы нейтрализовать сухость, вызванную отоплением, пишут РИА Новости.