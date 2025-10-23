Псковcкая обл.
Общество

Международный день школьных библиотек празднуют 27 октября

27.10.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Международный день школьных библиотек отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Причём каждый год он посвящён определённой теме.

Обновленную модельную библиотеку «Родник» торжественно открыли в Пскове | 26.09.2024 | Псков - БезФормата

Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый президент этой организации Питер Дженко.

В 2008 году это событие вышло на новый уровень — в январе координатор проекта Рик Малхолланд объявил, что Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник — тоже международный. В октябре этого же года прошел первый Месячник школьных библиотек (англ. International School Library Month) под девизом «Грамотность и обучение — в вашей школьной библиотеке».

Участники акции могли выбрать любой день в течение месяца для проведения мероприятий, посвященных школьным библиотекам. Некоторые, впрочем, не ограничивались одним днем и даже неделей, а объявляли долговременные мероприятия — такие, например, как сбор книг в течение всего месячника, пишет calend.ru.

Важно помнить, что школа играет не последнюю роль в приобщении детей к книге. Но здесь нужны усилия не только учителей, но и библиотекарей. Причем школьная библиотека — это не только хранилище учебников, сегодня она становится центром внеурочной и проектной деятельности, реализуя потенциал образовательного пространства, где есть удобный и современный доступ к знаниям — к традиционным печатным книгам, электронному фонду художественной и научной литературы.

В России Международный месячник школьных библиотек впервые провели в 2008 году. Тогда его девизом стали слова «Школьная библиотека — на повестке дня». В тот год была заложена основа традиционной программы месячника. В нее вошли съезды школьных библиотекарей, презентации профессии «педагог-библиотекарь», чествование ветеранов библиотечного дела, обучающие семинары, многочисленные мероприятия для школьников (конкурсы, конференции, выставки, сборы книг), их родителей и учителей.

