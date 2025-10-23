Общество

Пенсионерам с низкими доходами хотят компенсировать стоимость лекарств

Пенсионерам, доход которых ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума, предлагают полностью компенсировать стоимость лекарств, назначенных врачами. Такой законопроект с поправками в закон «Об основах охраны здоровья» 28 октября внесут в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.

В документе сообщается, что системная поддержка старшего поколения — неотъемлемая часть демографической политики России. Выполнение государством обязательств перед старшим поколением — важный элемент реализации принципа социального государства, предусмотренного Конституцией. При этом согласно исследованию ученых НИУ ВШЭ, люди в возрасте старше 70 лет направляют более 80% доходов на закрытие базовых потребностей. К основным тратам относятся лекарства и медицина, пишет «Известия».

Также авторы законопроекта указывают: согласно данным Росстата, на 1 января 2024 года численность населения старше трудоспособного возраста составила около 34 млн человек, при этом 90% людей старше 60 лет имеют хотя бы одно хроническое заболевание. Вместе с тем, цены на лекарственные средства за прошлый год выросли на 12%, что выше инфляции на 2 декабря в 9,07%.