Великолучанам напомнили способы защиты от энтеровирусной инфекции

Ежегодно во многих странах мира, в том числе в России, регистрируются случаи заболевания энтеровирусной инфекцией среди взрослых и детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) – распространенное инфекционное заболевание. Симптомы болезни включают лихорадку, боль в горле, головную и мышечную боль, тошноту, рвоту, возможна сыпь.

Источником инфекции является больной человек или носитель возбудителя ЭВИ. Энтеровирусная инфекция передается водным (сырая вода или приготовленный из нее лед), контактно-бытовым или воздушно-капельным, пищевым (недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень) путями передачи.

От энтеровирусной инфекции нет вакцины. Защититься от нее можно применяя неспецифические методы профилактики. Чтобы минимизировать риск заражения, Роспотребнадзор рекомендует:

Тщательно мыть руки с мылом после улицы, туалета и перед едой;

Не прикасаться к лицу грязными руками;

Пить только бутилированную или кипяченую воду;

Соблюдать температурные условия хранения продуктов;

Тщательно мыть фрукты, ягоды и овощи;

Избегать контактов с больными людьми;

Купаться только в проверенных водоемах и бассейнах.

При недомогании, появлении температуры, кашля или других симптомов, необходимо обратиться к врачу. Не стоит заниматься самолечением.