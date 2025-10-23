Общество

В псковском ресторане «Гельдт» можно пообедать бесплатно, сев за «счастливый столик»

Ресторан «Гельдт» в Пскове дарит гостям уникальную возможность насладиться полноценным завтраком или обедом совершенно бесплатно. До 15 декабря здесь проходит еженедельная акция «Счастливый столик», где счет за весь стол может быть оплачен заведением.

Фото: «Гельдт»

Суть акции проста: каждую неделю в один из будних дней персонал ресторана случайным образом выбирает тот самый «счастливый столик». Акция применяется, если хотя бы один гость будет подписан на официальное сообщество ресторана «Гельдт» в социальной сети «ВКонтакте».

Для участия в акции гостям необходимо посетить ресторан в будний день (с понедельника по пятницу) до 18:00.

Акция не действует в выходные и праздничные дни.

Это отличный шанс скрасить обычный вечер в будни, сделав его по-настоящему праздничным и неожиданным, отметили в заведении.

Подробности об акции «Счастливый столик» можно уточнить у администратора ресторана.

Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjdBz62K