Общество

Итоги агродиктанта в Псковской области подвели в региональном парламенте

28.10.2025 15:12|ПсковКомментариев: 0

Итоги первого Всероссийского аграрного диктанта подвели в региональном парламенте. В зале Собрания, ставшего на время проведения тестирования одной из региональных площадок, собрались участники и организаторы акции, в том числе депутаты, представители областного правительства, члены Молодёжного парламента, сотрудники аппарата Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном парламенте. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Региональный модератор агродиктанта, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов отметил высокую активность жителей Псковской области – тестирование прошли 964 человека, что больше, чем изначально планировалось. В регионе было зарегистрировано 34 площадки.

«Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом мероприятии, за проявленную активность и за хорошие результаты. Хотя ещё раз подчеркну: участие важнее набранных баллов», - сказал Андрей Козлов.

Он напомнил, что организаторами масштабного проекта, охватившего все регионы России, стали партия «Единая Россия» и Россельхозбанк, и вручил сертификаты агродиктанта и партийные сувениры участникам, набравшим наибольшее количество баллов.

Анализируя первый опыт проведения тестирования, Андрей Козлов обратил внимание на очень широкий охват участников – диктант писали представители всех социальных и возрастных групп. Именно с этой целью содержательная часть тестов различалась по степени сложности в зависимости от категории участников: дети младше 12 лет, подростки от 12 до 18 лет, взрослые без профильного образования и опыта работы в АПК и специалисты-аграрии.

«Будучи модератором площадок, я не писал диктант как зарегистрированный участник, но ради интереса прошёл тесты по всем четырём категориям, и я вам скажу, что самыми сложными оказались вопросы в категории «Дети до 12 лет»», - поделился личными впечатлениями Андрей Козлов.

Он также отметил, что все замечания и предложения, поступившие от участников с региональных площадок, будут обобщены и направлены организаторам для использования при подготовке обновлённых тестов. Свою «работу над ошибками» провели и при подведении региональных итогов. Участники агродиктанта ещё раз совместно ответили на вопросы теста, проверив и обсудив правильность своих ответов.

 
«Агродиктант позволил множеству людей узнать больше об отечественном агропромышленном комплексе. Уверен, акция станет славной доброй традицией, а кто-то из тех, кто писал агродиктант в этом году, будет участвовать в нём и в будущем, а потом придёт работать в сельское хозяйство, которое очень нуждается в специалистах», - резюмировал парламентарий.

Напомним, первый Всеросийский аграрный диктант проходил с 8 по 12 октября. Свою аграрную грамотность проверили порядка 400 тысяч человек.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Лента новостей
