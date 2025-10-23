В Псковской области отремонтировали 30 километров железнодорожных путей

Плановые работы по выправке 29,7 километра железнодорожного пути завершили в Псковской области на участках и станциях, сообщается в Telegram-канале «СПб-Главный».
Фото здесь и видео далее: «СПб-Главный» / Telegram
Какие участки отремонтировали:
Специалисты провели комплекс работ, направленный на повышение безопасности и комфорта движения поездов: выполнили рихтовку, подбивку шпал и регулировку уровней. Для выполнения этих задач задействовали выправочно-подбивочно-рихтовочные машины и распределители-планировщики балласта.