О новый местах для туристов
Денис Иванов об округе №15
развивающие секции для детей
Новогодний корпоратив
Завершается строительство «Надвратного дома»
ПЛН 25 лет
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
где подают лучший завтрак
От яблока до яблони
вишневый сквер
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
нацпроект меняет учреждения культуры
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
Общество

В Псковской области отремонтировали 30 километров железнодорожных путей

28.10.2025 19:20|ПсковКомментариев: 0

Плановые работы по выправке 29,7 километра железнодорожного пути завершили в Псковской области на участках и станциях, сообщается в Telegram-канале «СПб-Главный». 

Фото здесь и видео далее: «СПб-Главный» / Telegram

Какие участки отремонтировали:

  • Лямцево – Плюсса;
  • Плюсса – Струги Красные;
  • Владимирский Лагерь – Лапино;
  • Лапино – Новоселье;
  • Молоди – Торошино;
  • Подсевы – Вешки;
  • Вешки – Карамышево;
  • Плюсса.

Специалисты провели комплекс работ, направленный на повышение безопасности и комфорта движения поездов: выполнили рихтовку, подбивку шпал и регулировку уровней. Для выполнения этих задач задействовали выправочно-подбивочно-рихтовочные машины и распределители-планировщики балласта.

Источник: Псковская Лента Новостей
