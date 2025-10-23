Общество

В Псковской области отремонтировали 30 километров железнодорожных путей

Плановые работы по выправке 29,7 километра железнодорожного пути завершили в Псковской области на участках и станциях, сообщается в Telegram-канале «СПб-Главный».

Фото здесь и видео далее: «СПб-Главный» / Telegram

Какие участки отремонтировали:

Лямцево – Плюсса;

Плюсса – Струги Красные;

Владимирский Лагерь – Лапино;

Лапино – Новоселье;

Молоди – Торошино;

Подсевы – Вешки;

Вешки – Карамышево;

Плюсса.

Специалисты провели комплекс работ, направленный на повышение безопасности и комфорта движения поездов: выполнили рихтовку, подбивку шпал и регулировку уровней. Для выполнения этих задач задействовали выправочно-подбивочно-рихтовочные машины и распределители-планировщики балласта.