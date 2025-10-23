Общество

Пути преодоления кадрового голода в ресторанном бизнесе обсудили в Пскове

Псковское региональное отделение «Деловой России» провело круглый стол, посвящённый одной из самых актуальных проблем отрасли — кадровому голоду в ресторанном бизнесе. Участники встречи, среди которых были эксперты и представители образовательных учреждений, обсудили пути решения данной проблемы и возможности для развития отрасли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: «Деловая Россия» Псковской области

В обсуждении приняли участие:

Сергей Ривош — председатель комитета по ресторанному бизнесу Псковского регионального отделения «Деловой России»;

Андрей Филатов — член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России;

Борис Кушаков — заместитель директора по учебно-производственной работе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса;

Юлия Гильярди — заведующая очным отделением Псковского кооперативного техникума;

Александр Никишенко — шеф-повар ресторана «Дункан», член экзаменационной комиссии Псковского агротехнического колледжа;

Егор Сергеевич Гронский — и. о. начальника трудового воспитания и профориентации МБУ «ПГМЦ», руководитель направления трудовых отрядов Псковского регионального отделения МООО «РСО».

В ходе заседания были подняты важные вопросы, касающиеся нехватки специалистов в отрасли, несмотря на наличие профильных образовательных учреждений. Участники обсудили причины, по которым молодые профессионалы покидают сферу, а также внешние факторы, способствующие кадровому дефициту. Также рассматривались инновационные решения, которые могут помочь студентам и работодателям быстрее находить друг друга.

По итогам круглого стола были предложены конкретные шаги для улучшения ситуации:

Наладить системное взаимодействие между бизнесом, образовательными организациями и ассоциациями через регулярные встречи и коммуникационные площадки. Активно развивать профессиональное сообщество участников ресторанного бизнеса. Провести совместный опрос среди представителей отрасли и учебных заведений для выявления ключевых кадровых проблем и разработки предложений по их решению. Расширить программы профориентации и практической подготовки молодежи, вовлекая трудовые отряды подростков в стажировки на предприятиях ресторанной сферы.

«Мы верим, что этот разговор станет не просто обменом мнениями, а отправной точкой для формирования устойчивой кадровой системы ресторанного бизнеса в Псковской области», — отметил в отделении.

Со слов представителей, комитет по ресторанному бизнесу «Деловой России» продолжит работу над конкретными инициативами и проектами, направленными на развитие отрасли и поддержку молодых специалистов.