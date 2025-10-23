Общество

Новую госпрограмму для молодёжи обсудили в Псковском областном Собрании

Комитет по труду и социальной политике под председательством вице-спикера Игоря Дитриха провёл заседание накануне октябрьской сессии. Наряду с профильными вопросами предстоящего пленарного заседания, депутаты обсудили стартующую в 2026 году региональную государственную программу «Молодёжная политика и поддержка общественных инициатив», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

О стратегии выделения молодёжной политики в самостоятельную государственную программу и конкретных мероприятиях депутатам доложил врио министра молодёжной политики Дмитрий Яковлев. Приоритетное внимание будет уделено поддержке молодёжных инициатив в области добровольчества, общественной деятельности, молодёжного самоуправления.

Участвующие в заседании члены Молодёжного парламента обратили внимание, что муниципальные молодёжные центры подведомственны разным структурам, например, учреждениям образования и культуры, а в некоторых муниципальных округах просто отсутствуют. «Возможно ли рассмотреть вопрос о создании единой системы молодёжных центров на уровне региона, в том числе путём выделения таких центров в самостоятельные учреждения молодёжной политики?» - спросила член Молодёжного парламента Мария Смирнова. Руководитель исполнительного органа назвал озвученный вопрос «максимально актуальным», а также поделился планами по созданию новых молодёжных центров к 20 уже имеющимся в регионе.

Председатель парламентского комитета Игорь Дитрих обратился к региональному министру с просьбой-рекомендацией активнее привлекать членов Молодёжного парламента к обсуждению новой программы на всех этапах её реализации. Дмитрий Яковлев пообещал, что при разработке детального паспорта программы состоится отдельная встреча с членами Молодёжного парламента.

В ходе заседания депутаты также обсудили инициативу архангельских парламентариев о приоритетности реставрации зданий-памятников, используемых для размещения социальных объектов. Вице-спикер Виктор Остренко отметил, что вопрос чрезвычайно актуален для Псковской области – учреждения культуры и образования размещены в 103 объектах культурного наследия, 30 из которых остро нуждаются в ремонте. Члены комитета поддержали идею первоочередной реставрации вовлечённых в хозяйственный оборот зданий-памятников. Вопрос включён в повестку предстоящей сессии.