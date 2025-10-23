Общество

В Пскове отметили 73-летие вневедомственной охраны Росгвардии

В Пскове прошло торжественное мероприятие по случаю 73‑й годовщины вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В мероприятии приняли участие руководители регионального управления Росгвардии, ветераны ведомства, представители областных и городских властей, а также правоохранительных органов.

В ходе торжественного собрания прозвучали поздравления в адрес личного состава подразделений вневедомственной охраны. Участники мероприятия выразили благодарность сотрудникам за профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей и вклад в обеспечение безопасности региона.

Особой признательности удостоились ветераны службы. Их многолетний опыт, наставническая работа и сохранение традиций вневедомственной охраны отмечены как важнейший фактор преемственности и развития подразделения. В рамках торжественной части состоялась церемония награждения. Сотрудникам, отличившимся при исполнении служебного долга, были вручены ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности от взаимодействующих структур.

Завершилось мероприятие выступлением творческого коллектива УМВД России по Псковской области «Рубеж».

В Псковской области под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находятся объекты образования, торговые предприятия, жилые помещения, а также маршрутные автобусы.

С начала 2025 года сотрудники вневедомственной охраны продемонстрировали высокую оперативность и эффективность, осуществили более 12 000 выездов по сигналу «тревога» и заявкам органов внутренних дел, пресекли свыше 1 400 административных правонарушений.

Помимо реагирования на сигналы с охраняемых объектов, наряды групп задержания активно участвуют в патрулировании территорий. Их деятельность способствует поддержанию общественного порядка в местах массового пребывания граждан — на улицах, площадях, в скверах и иных общественных пространствах.