Добровольцы из Пскова собрали 150 мешков листвы в Изборской крепости

В музее-заповеднике «Изборск» прошла добровольческая акция «ТОПовый десант», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

В акции приняли участие ребята в возрасте от 14 до 17 лет из восьми образовательных учреждений Пскова.

Добровольцы отправились в Изборскую крепость, где наполнили осенней листвой 150 мешков.

После акции дети приняли участие в музейной интерактивной программе «Урок равновесия», на которой узнали о старинных мерах длины, веса, объёма и решили непростые задачи по истории отечественной метрологии.