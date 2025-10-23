Общество

Более 20 тонн молдавских яблок уничтожат в Псковской области из-за опасного вредителя

На складе временного хранения, расположенном в Псковской области, специалисты территориального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии свежих яблок весом 20,5 тонн выявили живое имаго насекомого, по морфологическим признакам схожего с карантинным вредным организмом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Посредством проведенных лабораторных исследований в Северо-Западном филиале центра охраны здоровья животных во фруктах было подтверждено наличие карантинного объекта – западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

В целях недопущения распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации выпуск зараженных яблок на территорию Российской Федерации запрещен. По решению собственника подкарантинная продукция будет уничтожена.

Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) вредит всем овощным и большинству декоративно-цветочных культур. Может обитать во всех без исключения цветах. Заселенные листья и цветки быстро увядают и опадают. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов. Западный цветочный трипс не опасен для человека, но может представлять угрозу для продовольственной безопасности, так как является переносчиком вирусных заболеваний растений.