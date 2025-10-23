Общество

Олег Беляев назначен руководителем управления городского хозяйства Пскова

Олег Беляев назначен руководителем управления городского хозяйства администрации Пскова, следует из информации на официальном сайте города.

Фото: profi.ru

С 10 апреля 2024 года обязанности начальника управления городского хозяйства исполняла Дарья Дмитриева, которая теперь назначена на пост заместителя начальника. Также заместителями являются Татьяна Таратынова и Сюзанна Бароян.

Дарью Дмитриеву назначили после того, как экс-начальник управления городского хозяйства администрации Пскова – бывший заместитель главы администрации областного центра Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки.