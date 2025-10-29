Общество

Татьяна Лозницкая назвала приоритеты при капремонте школ на нацпроекту

В основном бюджет капитального ремонта школ по нацпроекту «Молодежь и дети» уходит на обновление инженерных сетей и работы внутри зданий. Об этом рассказала заместитель министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая на 48-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 октября, передает корреспондент Псковской Лены Новостей.

Скриншот с трансляции Псковского областного Собрания депутатов

С вопросом к Татьяне Лозницкой выступил руководитель фракции политической партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский.

«И как при капитальном ремонте учитывались требования по доступной среде для детей с ограниченными возможностями? Нас завалили обращениями по поводу капремонта школ: нет пандусов для детей и других приспособлений», — заявил Андрей Маковский.

В ответ на его замечания заместитель министра образования пояснила: «По программе капитального ремонта предполагалось 14 видов работ. К сожалению, внутри корпуса здания, а вы говорите про крыльцо. Только в этом году внесены изменения и разрешено увеличить количество работ, которые будут затрагивать, в том числе, и благоустройство территории. К сожалению, есть предельная стоимость ремонтных работ — 128 миллионов, и поскольку самая главная беда — инженерные сети, прежде всего средства направлялись на их реконструкцию. Доступная среда и создание условий для детей с ограниченными возможностями всё время во внимании министерства. Есть отдельные программы, которые предполагают выделение средств на эти вопросы, в том числе за счет областного бюджета».

Напомним, четыре школы и два детских сада в Псковской области подлежат капитальному ремонту в 2026 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети».