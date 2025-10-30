Псковcкая обл.
Общество

Псковская область впервые присоединилась к Всероссийскому научно-технологическому диктанту

30.10.2025 15:02|ПсковКомментариев: 0

Псковская область впервые присоединилась к Всероссийскому научно-технологическому диктанту, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Участие региона в акции – шаг вперёд в деле воспитания нового поколения исследователей, инженеров и технологов, тех, кто будет создавать современную Россию», — написал Александр Козловский в своем посте.

Сегодня площадками проведения диктанта в регионе стали Передовая инженерная школа ПсковГУ и Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. Студенты, преподаватели и молодые специалисты проверили свои знания и проявили интерес к достижениям отечественной науки.

 

«Тема этого года – «Технологии победы» – посвящена инновациям военного времени, тем открытиям и инженерным решениям, которые приближали Великую Победу. Символично, что диктант проходит в год 80-летия Победы и в Год защитника Отечества. Ведь именно преемственность поколений и уважение к опыту прошлого становятся основой для будущих научных свершений», – высказался депутат.

Диктант реализуется в рамках федерального проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия» и направлен на поддержку молодежи, формирование кадрового потенциала и популяризацию инженерных профессий.

В Псковской области акция прошла при поддержке регионального отделения «СоюзМаш» России.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
