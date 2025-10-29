Общество

Доплаты к пенсии и компенсацию за наем жилья будут получать главы муниципалитетов Псковской области

Законопроект «О внесении изменений в закон Псковской области "О статусе главы муниципального образования"» одобрили на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Проект разработан в целях приведения закона области в соответствии с федеральным законом.

Проект предусматривает право муниципалитетов предоставлять дополнительную гарантию главе муниципального образования, не имеющему жилого помещения по месту работы, в виде ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения за счет средств местного бюджета.

Законопроект также реализует новацию части 6 статьи 26 федерального закона №33-ФЗ, предусматривающую возможность установления законом субъекта Российской Федерации дополнительной гарантии лицу, замещавшему должность главы муниципального образования, а именно — дополнительного пенсионного обеспечения за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Дополнительное пенсионное обеспечение устанавливается в виде ежемесячной региональной доплаты к страховой пенсии.

Назначение и выплату ежемесячной региональной доплаты к страховой пенсии будет осуществлять министерство социальной защиты Псковской области.

Предполагается, что выплата будет осуществляться тогда, когда глава выйдет на пенсию и не будет работать. При трудоустройстве на работу выплата снимается, после увольнения начинает выплачиваться вновь. Также выплата прекратится по нереабилитирующим обстоятельствам. Норма начнет действовать с 2030 года.

За принятие законопроекта проголосовали 15 депутатов, против — 1.

Законопроект принят во втором чтении.