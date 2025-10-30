Общество

Дмитрий Барабанов о бюджете Пскова и восстановлении лагеря «Нептун»

О восстановлении загородного лагеря «Нептун» в деревне Елизарово Псковского района и решениях Псковской городской Думы, принятых на сессии 31 октября, рассказал депутат по округу №14 Дмитрий Барабанов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

- Дмитрий Александрович, сегодня прошла очередная сессия городской Думы. В очередной раз вносили изменения в бюджет. Можете подробнее рассказать о ключевых изменениях?

- Основные аспекты изменений заключались в том, что мы получили транш на 265 миллионов, из которых 117 млн идет на окончание строительства школы на улице Киселева. Фактически для того, чтобы с подрядчиками рассчитаться.

Остальные деньги идут на выравнивание зарплат муниципальным служащим и учителям, согласно постановлению президента.

Из интересного: еще было принято решение о восстановлении лагеря «Нептун», который находится деревне Елизарово Псковского района. На восстановление лагеря в этом году выделяется порядка 12 миллионов, а в следующем году еще семь миллионов. Это что касается основных поправок в бюджет.

- А какие работы будут проводиться в лагере «Нептун»?

- Работы планируются по восстановлению здания. Оно находится, со слов докладчика (на сессии Псковской городской Думы, - ред.), не в аварийном состоянии. Он оценивает его состояние, как хорошее. В здании будет устанавливаться отопление, восстанавливаться коммунальная инфраструктура. Но, в любом случае, на сегодняшний день идет речь о восстановлении лагеря не в полном объеме. Не будет восстанавливаться бассейн. В целом лагерь будет хорошим, но в сегодняшнее время без бассейна. Потому что восстановление чаши и инфраструктуры бассейна стоит очень больших денег, их нет в городе и области.

- Глава города Борис Елкин заявлял, что лагерь хотят восстановить к 2026 году. Вы считаете, это возможно?

- Комментировать сроки я не могу, особенно давать прогнозы по строительству. Неблагодарное это дело. Но в планах - запустить данный лагерь в 2026 году. Если получится это сделать, то будет замечательно.

- Какие еще решения приняла Дума?

- Также были внесены изменения в правила землепользования и застройки в части того, что в функциональных зонах П - производственная, коммунально-складская и транспортная инфраструктура теперь можно размещать железнодорожные ветки и объекты железнодорожного транспорта. В общем-то, это приведение в соответствие с федеральным законодательством, потому что сегодня эти ветки находятся в этих зонах, но этого вида использования земельных участков не было.

Беседовала Александра Мошина