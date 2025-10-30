Общество

В Псковской гордуме почтили память Александра Копылова и Елены Мельниковой

В Псковской городской Думе сегодня почтили память бывшего заместителя главы города Пскова Александра Копылова и его жены, экс-руководителя кадровой службы Псковской гордумы Елены Мельниковой, трагически погибших в авиакатастрофе над Синаем 31 октября 2015 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Telegram-канал «Псковская городская Дума — новости города»

В этом году исполнилось 10 лет с момента этой ужасной трагедии, унесшей жизни 224 человек, среди которых были девять псковичей.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко вместе с представителями думы и сотрудниками аппарата почтил память своих коллег. Они возложили цветы в знак скорби и уважения к Александру Копылову и его супруге Елене Мельниковой.

Напомним, самолет A321 российской компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 10 лет назад, 31 октября 2015 года. Впоследствии установили, что причиной авиакатастрофы стал теракт — на борту самолета произошел подрыв самодельного взрывного устройства.