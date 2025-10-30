Общество

Николай Козловский рассказал об итогах реализации проекта «Историческая память»

Проекту «Историческая память», который реализуется на территории города Великие Луки уже на протяжении нескольких лет, посвятил свое еженедельное обращение глава южной столицы Николай Козловский.

Фото: Telegram-канал Николая Козловского

«Особенное значение приобретает этот проект в год 80-летия Великой Победы, когда вся страна с большим уважением и почётом вспоминает о подвиге нашего народа, победившего в самой страшной войне XX века. Проект объединяет разнообразные патриотические мероприятия: это и акции памяти, и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий, и целенаправленная работа по патриотическому воспитанию молодёжи. Большое внимание уделяется уходу за мемориалами и братскими захоронениями, поисковой работе и перезахоронению останков погибших воинов – очень значимой деятельности военно-патриотических клубов. Здесь хочу особо отметить вклад комитета культуры администрации нашего города, а также общественных организаций, территориально общественных самоуправлений, благодаря инициативам и работе которых реализуется ряд важных инициатив», - сообщил Николай Козловский.

Он подчеркнул, что в этом году был установлен бюст Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова. Событие приурочили к празднованию 95-летия Воздушно-десантных войск. Также выполнили благоустройство прилегающей территории, провели работы по ремонту входной зоны и мемориальных стел на объекте культурного наследия регионального значения – Братском кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941–1943 годах.

На Коломенском кладбище продолжаются работы по укладке брусчатки и установке памятного знака на месте расстрела подпольщиков. Параллельно ведутся ремонтные работы лестницы, ведущей к памятнику-танку, установленному в честь подвигов воинов-танкистов, участвовавших в освобождении Великих Лук в 1943 году. Выполняются работы по благоустройству подходов к этому памятнику, который является объектом культурного наследия регионального значения.

Также ведётся ремонт лестничных маршей к могиле Александра Матросова – Героя Советского Союза, чей подвиг навсегда вписан в историю страны. Аналогичные работы проводятся у обелиска Славы, установленного в память о воинах, павших за освобождение города в декабре 1942 – январе 1943 года. Завершён капитальный ремонт Братской могилы железнодорожников, погибших при массированной бомбардировке Великих Лук в июле 1944 года. Завершение восстановления памятника было выполнено силами опытного завода «Микрон».