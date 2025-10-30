Одиннадцатиклассник из Великих Лук прошёл отборочный тур олимпиады по агрогенетике

Учащийся 11 класса средней школы №6 имени Героя Советского Союза А.В. Попова города Великие Луки Станислав Игнатьев успешно преодолел отборочный тур Всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.
Фото: Министерство образования Псковской области
Станислав Игнатьев будет представлять Псковскую область в полуфинале в Воронеже.
«Станислав — настоящий пример упорства и стремления к знаниям, он является единственным полуфиналистом Олимпиады в Псковской области. Желаем Станиславу победы в полуфинале!» - отметили в министерстве.