В прокуратуре Псковской области подвели итоги работы за 9 месяцев

Под председательством прокурора области Андрея Мошкова состоялось совещание по подведению итогов работы органов прокуратуры области за 9 месяцев 2025 года и определению задач по укреплению законности и правопорядка на оставшийся период текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: Прокуратура Псковской области

В работе совещания приняли участие заместители прокурора области, руководители структурных подразделений аппарата, а также все горрайспецпрокуроры.

В выступлениях участники совещания отметили, что внимание прокуроров сосредоточено на защите прав и свобод граждан, прежде всего - несовершеннолетних, инвалидов, участников СВО и членов их семей, общества и государства, обеспечении экономической стабильности и антитеррористической безопасности в регионе, борьбе с коррупцией, противодействии преступности, качественном и своевременном рассмотрении обращений.

По результатам прокурорского вмешательства обеспечена защита нарушенных прав 2,5 тысяч граждан.

Приняты меры по организации надлежащего оказания материальной помощи лицам, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, и членам семей погибших участников СВО.

Мерами прокурорского реагирования удалось добиться восстановления нарушенных прав 380 работников, перед которыми погашен долг по оплате труда на сумму 21,7 миллиона руб.

Обеспечено своевременное начало отопительного сезона во всех муниципальных образованиях области.

Предупреждалось издание органами государственной власти области и местного самоуправления незаконных нормативных правовых актов.

На постоянном контроле находились вопросы соблюдения законности в сфере оказания медицинской помощи, обеспечения населения лекарственными препаратами, социальной поддержки инвалидов и престарелых.

Проведена работа по устранению нарушений законов о межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

Реализация совместных с правоохранительными и иными уполномоченными органами профилактических мер позволила существенно сократить общее число зарегистрированных на территории региона преступлений (-23,7%), их раскрываемость возросла и составила 53,8%.

По итогам совещания запланированы мероприятия, направленные на повышение эффективности работы и улучшение состояния законности в регионе.