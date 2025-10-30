Общество

Совет ветеранов Псковского района переизбрал председателя

Отчетно-выборная конференция Совета ветеранов Псковского района состоялась 31 октября, сообщается в Telegram-канале главы района Натальи Федоровой.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

С докладом о деятельности за 5 лет выступила председатель Валентина Митягина.

«Отмечу, в состав районной ветеранской организации входят 14 первичных ветеранских организаций. Представители старшего поколения активно ведут деятельность во всех волостях и являются нашими надежными помощниками в работе по многим направлениям: волонтерство и добровольчество, патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти, благоустройство, взаимодействие по линии социальной защиты», - сообщила Наталья Федорова.

Она подчеркнула неоценимый вклад ветеранских организаций в помощь фронту и сотрудничество с координаторами госфонда «Защитники Отечества».

«От души поблагодарила наших надежных помощников за совместную работу, мудрость, жизнелюбие, созидательную энергию, которой мы наполняемся в общении со старшим поколением! Отметила активистов Благодарственными письмами администрации. В ходе конференции Валентина Митягина переизбрана на пост районного Совета ветеранов, плановая ротация произошла в составе Президиума. Кроме того, выбраны делегаты от муниципалитета на областную конференцию. Пожелала Совету ветеранов успешной работы!» - добавила Наталья Федорова.