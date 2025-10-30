Общество

Суд обязал администрацию Дедовичей убрать тропу к дому из изопласта

Дедовичский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению прокурора Дедовичского района в интересах неопределенного круга лиц к администрации городского поселения «Дедовичи» об обязании принять меры по ликвидации несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото здесь и далее: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, в ходе которой установлено, что вблизи дома №28 по улице Весенняя рабочего поселка Дедовичи располагается несанкционированное место сбора ТКО, состоящих из отходов строительства и ремонта (свалка).

Представитель ответчика с иском не согласилась, указав, что во время выхода представителей местной администрации на место складирования ТКО свалки, как таковой, обнаружено не было – из бывшего в употреблении изопласта выложена тропа к дому. Дополнила, что утилизировать данный изопласт должна была управляющая компания.

Выслушав стороны, исследовав представленные письменные материалы дела, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, установив срок для исполнения решения суда до 1 июня 2026 года.