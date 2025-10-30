Общество

Опубликован график приемов псковичей депутатами от «Единой России» в ноябре

Стал известен график приема граждан депутатами в Псковской региональной общественной приемной партии «Единая Россия» (город Псков, улица Гоголя, 9) в ноябре, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении.

Граждане могут предварительно записаться на прием по телефону: 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные.

Открывает месяц приемов 5 и 6 ноября депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», председатель регионального совета сторонников Игорь Дитрих.

Кроме того, 5 ноября жители Пскова смогут обратиться к депутату Псковской городской Думы Денису Иванову.

6 ноября на вопросы псковичей будет отвечать руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Александр Гончаренко.

7 ноября с обращениями псковичей в партийной приемной будет работать руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Армен Мнацаканян.

11 ноября псковичи могут задать свои вопросы депутату Псковского областного Собрания Александру Братчикову и депутату Псковской городской Думы Алесе Михачевой.

Депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Кузь и депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Юрченко примут граждан 12 ноября.

13 ноября со своими проблемами и предложениями можно будет обратиться к депутату ПОСД Виктору Антонову, 18 ноября – к депутату областного Собрания Анастасии Повторейко, 19 ноября – к областному парламентарию, региональному координатору партийного проекта «Предпринимательство» Алексею Севастьянову, 20 ноября на вопросы граждан ответит заместитель секретаря псковского отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, 25 ноября – депутат областного парламента, регкоординатор партпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин. 26 и 27 ноября обращения псковичей рассмотрят депутаты ПОСД Елена Лунгу и Ирина Толмачева соответственно.

Также в этом месяце посетителей в общественной приемной будут ждать депутаты Псковской городской Думы: 13 ноября – Евгений Васильев, 18-го – Юлия Пожидаева, 19-го – Григорий Стороненков, 20-го – Константин Болотин, 25-го – Любовь Николаева, 26-го – Анна Дмитриева, 27-го – Юрий Бурлин.

Депутаты областного Собрания будут принимать граждан с 10:00 до 12:00, а Псковской городской Думы – с 14:00 до 17:00. Предварительная запись возможна по телефону в Пскове:66-25-12.

С подробным графиком приемов по вопросам реализации народной программы можно ознакомиться здесь.

Напомним, вопросы социальной поддержки граждан, вопросы защиты их трудовых прав являются одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также народной программы партии. Успешная реализация всех этих направлений невозможна без обратной связи с населением, взаимодействие с которым осуществляет региональная общественная приемная «Единой России».