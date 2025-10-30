В Псковской области завершили третий этап масштабного проекта Роспотребнадзора лекторий «Санпросвет», который провели для старшего поколения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Изображения: официальный сайт управления Роспотребнадзора по Псковской области
В рамках встречи с представителями регионального отделения «Союза пенсионеров России» по Псковской области был проведен разговор с врачом-эпидемиологом и заместителем начальника территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Ильей Франченко. Он рассказал о мерах профилактики гриппа, среди которых основное место занимает ежегодная вакцинация.
Основные факты, озвученные в беседе:
Также на встрече выступила заместитель начальника отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора Елена Черкасская, которая рассказала о порядке поступления, особенностях обучения в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова, а также о перспективах работы и карьерного роста в Роспотребнадзоре по Псковской области.
В завершение сообщается о планах проведения четвертого этапа лектория «Санпросвет», ориентированного на молодежь. С 24 ноября по 5 декабря эксперты Роспотребнадзора будут проводить встречи на тему профилактики ВИЧ-инфекции с руководителями и студентами колледжей, техникумов и университета. Дополнительная информация доступна по телефонам: 8(8112) 72-2027, 66-45-23.