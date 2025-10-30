Общество

В Псковской области завершили третий этап масштабного проекта Роспотребнадзора лекторий «Санпросвет»

В Псковской области завершили третий этап масштабного проекта Роспотребнадзора лекторий «Санпросвет», который провели для старшего поколения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Изображения: официальный сайт управления Роспотребнадзора по Псковской области

В рамках встречи с представителями регионального отделения «Союза пенсионеров России» по Псковской области был проведен разговор с врачом-эпидемиологом и заместителем начальника территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Ильей Франченко. Он рассказал о мерах профилактики гриппа, среди которых основное место занимает ежегодная вакцинация.

Основные факты, озвученные в беседе:

Лица пожилого возраста входят в группу повышенного риска по тяжелому течению гриппа и возможным осложнениям, поэтому вакцинация для этой категории особенно важна;

Вакцинацию от гриппа необходимо проводить каждый год, поскольку вирусы постоянно изменяются, и защита после прививки сохраняется только на один сезон;

Вакцина не вызывает заболевания гриппом, однако в первые три дня после прививки возможны проявления поствакцинальной реакции: слабость, мышечные боли, повышение температуры, в этот период рекомендуется оставаться дома;

Прививаться следует до начала подъема эпидемии, так как формирование защитных антител занимает 2–4 недели;

Прививка во время эпидемии не обеспечит своевременную защиту.

Также на встрече выступила заместитель начальника отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора Елена Черкасская, которая рассказала о порядке поступления, особенностях обучения в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова, а также о перспективах работы и карьерного роста в Роспотребнадзоре по Псковской области.

В завершение сообщается о планах проведения четвертого этапа лектория «Санпросвет», ориентированного на молодежь. С 24 ноября по 5 декабря эксперты Роспотребнадзора будут проводить встречи на тему профилактики ВИЧ-инфекции с руководителями и студентами колледжей, техникумов и университета. Дополнительная информация доступна по телефонам: 8(8112) 72-2027, 66-45-23.