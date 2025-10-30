Общество

В Пскове МЧС провели профилактический рейд

На территории областного центра провели профилактический рейд, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram- канал МЧС Псковской области

В ходе рейда провели профилактические беседы с гражданами о правилах пожарной безопасности при эксплуатации печей, иных отопительных устройств, использовании открытого огня и разведении костров, неосторожном обращении с огнем и иными источниками повышенной опасности.

Провели разъяснительные беседы по соблюдению элементарных правил безопасности подрастающим поколением, довели информацию о важности приобретения первичных средств пожаротушения и автономных дымовых пожарных извещателей для обеспечения пожарной безопасности в домовладениях.

Разъяснили также номера вызовов пожарно-спасательных подразделений, а также привели примеры гражданам пожаров, их причин и условий, способствующих тяжким последствиям для недопущения подобных случаев.