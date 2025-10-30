Общество

Михаил Ведерников провел встречу с руководителем регионального Управления ФССП России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с руководителем регионального управления федеральной службы судебных приставов России Сергеем Колесниковым, на которой были подведены итоги деятельности ведомства за истекший период 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный сайт правительства Псковской области

Главный судебный пристав Псковской области поблагодарил главу региона за предоставление судебным участкам мировых судей программного обеспечения. «Это уже позволило получить в электронном виде 22 тысячи исполнительных документов, то есть более 40%. Оборудование существенно сокращает и оптимизирует работу мировых судей, ускоряет процесс исполнения решений и снижает трудовые и иные затраты», — отметил Сергей Колесников.

Также благодаря поддержке правительства области судебные участки мировых судей подключены к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город». Благодаря этой системе разыскали более 50 транспортных средств, выявили и пресекли 8 правонарушений, а также установили 15 лиц, находящихся в федеральном розыске. Использование современных технологий в отрасли способствует обеспечению безопасности судей и участников судебного процесса.

Сергей Колесников обратил внимание, что исполняемость судебных актов в Псковской области на протяжении нескольких лет является одной из самых высоких в России. Так, за десять месяцев судебными приставами Псковской области полностью и частично исполнили 230 тысяч различных дел. К должникам по исполнительным производствам принято около трёх миллионов различных мер. Взыскали около 2,6 миллиардов рублей, из них большинство — в пользу юридических лиц. Бюджет всех уровней пополнился более чем на 378 миллионов рублей, из них в региональный бюджет перечислили свыше 119 млн рублей.

«Региональное управление — одно из лучших в стране, показывает высокие результаты по исполнению судебных актов. И в профессинальных конкурсах на федеральном уровне ваши сотрудники всегда занимают высокие места. Со своей стороны будем и дальше по возможности вас поддерживать», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил руководство и коллектив управления федеральной службы судебных приставов России по Псковской области за работу и поздравил их со 160-летием основания ведомства.