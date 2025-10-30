Общество

МЧС рассказали псковичам, как избежать опасностей бытовой химии при уборке

Меры безопасности при проведении генеральной уборки помогают избежать опасностей и защищают здоровье всей семьи, сообщили в Telegram-канале МЧС России по Псковской области.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Перед началом работы рекомендуют изучить состав чистящих средств, чтобы выбрать экологичные и безопасные для здоровья варианты. При использовании средств необходимо надеть перчатки и маски, чтобы снизить риск воздействия химикатов. В процессе работы нужно использовать средства строго по назначению, соблюдая инструкции по дозировке и частоте применения.

Бытовую химию советуют хранить в недоступных для детей и домашних животных местах. Важно, чтобы не произошло контакта с открытым огнем и солнечными лучами.

Не допускается использовать просроченные средства и держать их в открытом виде.