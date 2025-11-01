Общество

В Новоржеве на месте пустующей территории у школы появится зона ожидания для родителей и детей

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в своем обращении к жителям рассказала о работах, которые ведутся при входе на школьную территорию около бывшего «Пятого» магазина. Об этом глава сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Как пояснила Любовь Трифонова, территория много лет находилась в запустении, и возникла идея сделать ее полезной и комфортной для горожан:

«Данная территория много лет находится в запустении. Поэтому возникло желание сделать ее полезной и как-то обустроить. Долго думала и приняла решение создать здесь зону ожидания. Часто обращаю внимание, что родители в ожидании детей и дети в ожидании родителей стоят на тротуарах. Думаю, такая зона должна стать востребованной».

В настоящее время в рамках проекта ТОС (территориального общественного самоуправления) уже ведутся работы по расчистке и планировке территории. Подрядчик выполнил выкорчевку деревьев и кустарников, впереди — этап подсыпки.

Любовь Трифонова также сообщила, что, оценивая ход работ, пришла к выводу о возможности расширить функционал зоны. По ее словам, кроме первоначально запланированных скамеек, крытых навесов и информационных стендов, на территории можно разместить детскую площадку.