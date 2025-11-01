Общество

Психолог рассказала, как превратить мечты в реальность с помощью модели Джона Уитмора

В современном мире умение ставить и достигать цели стало важным навыком для успешной жизни. Каждому из нас знакомо чувство неопределенности и страха перед неудачей. Как сделать так, чтобы наши стремления не остались лишь мечтами?

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Ответ кроется в правильной формулировке целей. Психолог Елена Горелова рассказала о модели Джона Уитмора и о том, как работать над своими желаниями, чтобы они действительно осуществились.

Определение окончательной цели

Начинать стоит с формулировки окончательной цели. Это должна быть цель, которая вызывает в вас сильные эмоции и вдохновляет вас на действия. Например, вы можете сказать: «Я хочу пробежать марафон». Это не просто абстрактное желание; это мечта, которая может изменить вашу жизнь.

«Окончательная цель должна быть эмоционально заряженной. Она должна вдохновлять вас и давать мотивацию на пути к ее достижению. Если цель не вызывает у вас воодушевления, пересмотрите ее и найдите более значимое стремление», — рассказала Елена Горелова.

Промежуточные действия

Следующий шаг — разбить вашу конечную цель на промежуточные действия. Как добраться до марафона? Например, можно установить ежедневное правило: «Я буду бегать по утрам по полчаса». Эти маленькие шаги создадут позитивный опыт и укрепят вашу мотивацию.

«Разбейте свою цель на более мелкие, простые и достижимые шаги. Это поможет вам не терять уверенность в своих силах и даст возможность отмечать прогресс по мере движения к финальной точке», — советует психолог.

Формулировка целей по модели Джона Уитмора

Существует 14 критериев, по которым можно проверить, соответствуют ли ваши цели требованиям этой модели. Если цель недостижима, вы рискуете потерять надежду, а если она не является вызовом, то у вас не будет стимулов. Например, если вы сможете пробежать марафон сразу, это может привести к недостаточной мотивации, пишет RuNews24.ru.

Важно помнить о принципе KISS (Keep It Simple, Stupid). Усложнение процесса может только усугубить ситуацию и снизить шансы на успех. Постарайтесь сделать свои цели как можно более простыми и конкретными.

Невозможность и опасность «низкой планки»

Микеланджело когда-то сказал: «Самая большая опасность для большинства из нас – не то, что наша цель чересчур высоко и мы промахиваемся, а то, что она слишком низко и мы достигаем ее». Это утверждение подчеркивает важность установки амбициозных целей, которые заставляют нас расти и развиваться.

Не бойтесь ставить высокие цели. Они могут показаться недостижимыми, но именно они способны раскрыть ваш потенциал. Лишь выбрав значимые стремления, вы можете изменить эту реальность.

Правильная постановка целей — это ключ к успешной жизни. Используя модель Джона Уитмора и советы психолога, вы сможете не только ставить значимые цели, но и уверенно двигаться к их достижению. Помните о простоте, эмоциональной заряженности и амбициозности ваших устремлений — и успех не заставит себя ждать.