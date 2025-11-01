Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко проведет личные приемы граждан в Великих Луках и Великолукском муниципальном округе 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.
Приемы пройдут в два этапа:
Для записи на личный прием необходимо заполнить небольшую анкету на сайте. После обработки заявки с заявителем свяжется сотрудник отдела по работе с обращениями граждан. Такая форма обратной связи направлена на решение и обсуждение проблемных вопросов на местах.