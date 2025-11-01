Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псков в Смутное время. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 ноября.

В День народного единства псковский исследователь, историк, археолог Сергей Салмин рассказал о событиях, которые происходили в Пскове в сложный для России период Смуты.

Почему Лжедмитрия III называли «псковский вор»? Как под стенами Пскова оказались шведы? Об этом и не только — в эфире. Ведущий — Олег Добрынин.

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.