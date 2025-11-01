Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
От яблока до яблони
«Гельдт» «Счастливый столик»
Завершается строительство «Надвратного дома»
ESG-активность на Некрасова
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
О новый местах для туристов
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
где подают лучший завтрак
Денис Иванов об округе №15
Гастроужин «Традиции русского застолья»
вишневый сквер
ПЛН 25 лет
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Общество 01.11.2025 17:340 Кардиологическое отделение псковской горбольницы переезжает в областную 04.11.2025 17:200 Игорь Иванов: В современном мире единство общества становится фундаментом развития 04.11.2025 17:000 До +12 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 5 ноября 04.11.2025 16:400 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псков в Смутное время. ВИДЕО 04.11.2025 16:330 Самую большую Луну этого года можно будет увидеть ночью 5 ноября 04.11.2025 16:000 Анатолий Копосов: Закон о детях войны должен быть принят на федеральном уровне
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 30.10.2025 19:200 Интерактив: Поматросил и бросил 28.10.2025 11:245 В декорациях ликвидации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псков в Смутное время. ВИДЕО

04.11.2025 16:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 ноября. 

В День народного единства псковский исследователь, историк, археолог Сергей Салмин рассказал о событиях, которые происходили в Пскове в сложный для России период Смуты. 

Почему Лжедмитрия III называли «псковский вор»? Как под стенами Пскова оказались шведы? Об этом и не только —  в эфире. Ведущий — Олег Добрынин. 

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные каникулы?
В опросе приняло участие 6 человек
04.11.2025, 17:400 Пушкиногорцы присоединились к хоровой акции, посвящённой Дню народного единства 04.11.2025, 17:200 Игорь Иванов: В современном мире единство общества становится фундаментом развития 04.11.2025, 17:000 До +12 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 5 ноября 04.11.2025, 16:400 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псков в Смутное время. ВИДЕО
04.11.2025, 16:330 Самую большую Луну этого года можно будет увидеть ночью 5 ноября 04.11.2025, 16:200 Свыше 200 спортсменов соревновались в рукопашном бою в псковском «Олимпе» 04.11.2025, 16:000 Анатолий Копосов: Закон о детях войны должен быть принят на федеральном уровне 04.11.2025, 15:401 В Вологде открыли памятник Ивану Грозному
04.11.2025, 15:200 Танцы пушкинского века и пути к звёздам: чему научат юных эстетов в «Михайловском» в этом году 04.11.2025, 15:010 Бастрыкин дал указание возбудить дело из-за состояния крыши школы в порховской деревне 04.11.2025, 14:560 День народного единства отмечают в псковском Доме офицеров 04.11.2025, 14:400 Псковичи могут купить новый кроссовер на 20% дешевле
04.11.2025, 14:200 Телефон псковички оказался на продаже после отдыха с друзьями на пляже 04.11.2025, 14:000 Михаил Ведерников: Россию скрепляет искренняя любовь жителей к своему Отечеству 04.11.2025, 13:401 Анатолий Копосов надеется, что в Пскове появится памятник детям войны 04.11.2025, 13:200 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области упала почти на 20%
04.11.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Как живут дети войны? 04.11.2025, 12:560 4 ноября православные чтут Казанскую икону Божией Матери 04.11.2025, 12:360 В массовом катании на коньках в Пскове приняли участие порядка 100 человек 04.11.2025, 12:160 «Ночь искусств» в Изборске собрала свыше 600 гостей
04.11.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 04.11.2025, 11:400 Путин подписал указы о двух новых праздниках 04.11.2025, 11:201 «Кузница»: Как живут дети войны?   04.11.2025, 11:000 Александр Котов: Наш народ всегда отличался готовностью объединяться перед лицом испытаний
04.11.2025, 10:400 В России вводят новые штрафы в сфере ЖКХ 04.11.2025, 10:202 «Дневной дозор»: День народного единства — праздник или выходной? 04.11.2025, 10:000 Забирая iPhone в пункте выдачи заказов, псковичка получила пустую коробку 04.11.2025, 09:400 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псков в Смутное время 
04.11.2025, 09:200 Росгвардейцы за неделю изъяли у жителей Псковской области 19 единиц оружия 04.11.2025, 09:001 День народного единства: как отпраздновать в Пскове 03.11.2025, 22:000 Как получить справку о судимости, не выходя из дома, рассказали псковичам в полиции 03.11.2025, 21:500 Песни Анжелики Варум и Алексея Чумакова звучат на «Ночи музеев» в Пскове
03.11.2025, 21:400 В псковских школах введен карантин из-за случаев заражения вирусом Коксаки 03.11.2025, 21:180 Псковская «Ночь искусств-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ 03.11.2025, 21:000 Как курение отнимает жизнь, рассказали в псковском минздраве 03.11.2025, 20:310 В Изборске стартовала всероссийская культурная акция «Ночь искусств»
03.11.2025, 20:200 Российский рынок акций растет вместе с курсом рубля 03.11.2025, 20:000 Почтовый ящик с газетами и объявление на двери: полиция рассказала псковичам, как воры вычисляют пустующую квартиру 03.11.2025, 19:250 Первые экскурсии стартовали для гостей «Ночи искусств» в псковском музее 03.11.2025, 19:200 На одном участке трассы Р-23 «Псков» будет действовать ограничение скорости 4 ноября
03.11.2025, 19:000 Псковские пенсионерки потеряли более 200 тысяч рублей из-за телефонных мошенников 03.11.2025, 18:400 Конкурс юных чтецов «Табуреточка» состоится в Пскове 03.11.2025, 18:200 Марина Гаращенко проведет личные приемы граждан в Великих Луках 03.11.2025, 18:000 Психолог рассказала, как превратить мечты в реальность с помощью модели Джона Уитмора
03.11.2025, 17:400 Полиция Пскова продолжает искать 35-летнего мужчину с татуировкой эмблемы воинской части на плече 03.11.2025, 17:200 Водитель «Опеля» пострадал при лобовом столкновении с автобусом в Великолукском районе 03.11.2025, 17:000 «Ночь искусств» стартовала во Дворе Постникова в Пскове 03.11.2025, 16:400 За отсутствие спасательных жилетов оштрафовали 102 судовладельца в Псковской области
03.11.2025, 16:200 Михаил Ведерников пригласил псковичей написать Большой этнографический диктант 03.11.2025, 16:000 Эксперты предупредили о возможных мошеннических схемах на «Черную пятницу» 03.11.2025, 15:510 Столкновение на площади Героев-Десантников в Пскове попало на видео 03.11.2025, 15:400 Псковский театр драмы отметил 150-й показ бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра»
03.11.2025, 15:200 До +11 градусов и облачную погоду, и дожди прогнозируют в Псковской области 4 ноября 03.11.2025, 15:000 В Пскове проверили ход работ по сохранению здания исторической ТЭЦ 03.11.2025, 14:400 В Псковской области определили чемпионов по подводной охоте 03.11.2025, 14:200 В Новоржеве на месте пустующей территории у школы появится зона ожидания для родителей и детей
03.11.2025, 14:000 Скончался автор закона об общественном контроле Валерий Борщев 03.11.2025, 14:000 «Постскриптум»: 10 лет трагедии над Синаем, новое расписание в Москву и Третья Мировая на пороге? 03.11.2025, 13:400 Участок дороги к озеру Полисто и Полистовскому заповеднику отремонтирован в Бежаницком округе 03.11.2025, 13:200 Псковичка стала чемпионкой СЗФО по пилонному спорту
03.11.2025, 13:000 «Постскриптум»: 10 лет трагедии над Синаем, новое расписание в Москву и Третья Мировая на пороге? 03.11.2025, 12:400 «Великий, могучий»: Выучить русский по видео. ВИДЕО 03.11.2025, 12:200 Более 300 малышей появились на свет в Псковской области в октябре 03.11.2025, 12:000 «Деловой полдень» с региональным управляющим Альфа-Банка. ВИДЕО
03.11.2025, 11:400 ДТП рядом с круговым перекрестком улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове попало на видео 03.11.2025, 11:300 «Постскриптум»: 10 лет трагедии над Синаем, новое расписание в Москву и Третья мировая на пороге? 03.11.2025, 11:200 Ко Дню народного единства библиотеки Пскова подготовили выставки, квесты и этнодиктант 03.11.2025, 11:000 Сергей Вострецов поддержал новый законопроект о запрете увольнения по сокращению штатов ветеранов СВО
03.11.2025, 10:500 «Великий, могучий»: Выучить русский по видео 03.11.2025, 10:400 Эксперт рассказала, как ИИ помогает мошенникам создавать психологические портреты жертв за минуты 03.11.2025, 10:201 Госавтоинспекция предупреждает псковских водителей о повышенной активности лосей на дорогах 03.11.2025, 10:000 Региональный управляющий Альфа-Банка в Пскове Ирина Баранова станет гостем программы «Деловой полдень»
03.11.2025, 10:000 В Пскове стартовал прием заявок на молодежный Сретенский бал 03.11.2025, 09:400 Иларионов день отмечают 3 ноября 03.11.2025, 09:200 Остров везения: «Ростелеком» запускает новую мини-игру 03.11.2025, 09:000 «Ночь искусств» в Псковской области: куда сходить 3 ноября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru