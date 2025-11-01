Общество

Самую большую Луну этого года можно будет увидеть ночью 5 ноября

В полнолуние 5 ноября можно будет наблюдать самую большую полную Луну 2025 года - суперлуну, сообщил Московский планетарий.

Фото: «Шедеврум»

«Наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны - явление суперлуния - произойдет 5 ноября», - говорится в сообщении.

Уточняется, что фаза полнолуния произойдет в 16:20 по Москве, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 01:30 по московскому времени. «Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут, Луна окажется в 356 832 км от Земли», - приводит сообщение планетария «Интерфакс».

«В полнолуние через месяц, 5 декабря, разница между этими событиями составит уже 12 часов 08 минут. Перигей - 4 декабря 2025 года в 14:07, а фазу полнолуния Луна примет 5 декабря 2025 года в 02:15. Луна будет в 356 961 км от Земли, на 129 км дальше, чем 5 ноября», - отмечается в сообщении.

Суперлуние - наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем (ближайшее положение Луны к Земле) орбиты Луны.