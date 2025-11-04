Причины появления темных кругов под глазами назвала эксперт по биохакингу

Темные круги под глазами — это проблема, знакомая многим. Они могут появляться после бессонной ночи или в период болезни. Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала о причинах появления темных кругов вокруг глаз и возможных способах их устранения.
Изображение: «Шедеврум»
Эксперт пояснила, что темные круги под глазами могут быть результатом различных факторов:
- Усталость. Нехватка сна и перенапряжение могут существенно сказаться на состоянии кожи вокруг глаз.
- Нехватка жидкости. Обезвоживание приводит к тусклости кожи и усиливает видимость вен под ней.
- Фактор времени, проведённого за экраном. Долгое сидение перед компьютером или гаджетами может вызывать утомление глаз и темные круги.
- Проблемы со здоровьем. Хронические заболевания, такие как болезни печени, могут также провоцировать появление кругов.
«Темные круги под глазами часто указывают на то, что организму не хватает чего-то важного, будь то вода или определенные витамины. Здоровый образ жизни играет ключевую роль в поддержании привлекательного внешнего вида», — пояснила Молоствова.
Справиться с темными кругами можно несколькими способами:
Самый простой и эффективный способ избавиться от темных кругов — это хороший сон. «Следите за режимом, старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Обеспечьте себе комфортные условия для сна и проведите время на свежем воздухе», - призвала специалист.
Недостаток жидкости в организме — одна из причин появления темных кругов. Увлажнение может улучшить циркуляцию крови и состояние кожи. Стоит пить больше чистой воды, а не чая или кофе. Также свежие соки, такие как огуречный или сельдереевый, могут быть полезны.
- Введение в рацион полезных добавок
Некоторые добавки могут помочь улучшить состояние кожи и снизить видимость темных кругов: альфа-липоевая кислота, ситамины группы B, витамин C в форме Ester-C, спирулина, цинк, пишет RuNews24.ru.
«Перед тем как начинать прием каких-либо добавок, я всегда рекомендую проконсультироваться с врачом. Каждому человеку подходят свои дозировки и комбинации», — добавляет Молоствова.
Нужно разнообразить свой рацион свежими фруктами и овощами, особенно теми, которые содержат большое количество антиоксидантов. Это поможет улучшить общее состояние здоровья и, как следствие, кожи.
- Исключить употребление алкоголя, наркотиков и химических веществ, которые могут негативно влиять на печень и общую детоксикацию организма.
«Темные круги под глазами — это признак того, что что-то не в порядке в организме. Решение проблемы может заключаться как в изменении образа жизни, так и в более глубоком подходе к здоровью. Помните, что каждый случай индивидуален, и лучше всего проконсультироваться с медицинским специалистом. Следуя простым рекомендациям и уделяя внимание своему здоровью, вы сможете значительно улучшить свое самочувствие и внешний вид, избавившись от темных кругов под глазами», - заключила эксперт.