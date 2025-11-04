Общество

Причины появления темных кругов под глазами назвала эксперт по биохакингу

Темные круги под глазами — это проблема, знакомая многим. Они могут появляться после бессонной ночи или в период болезни. Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала о причинах появления темных кругов вокруг глаз и возможных способах их устранения.

Изображение: «Шедеврум»

Эксперт пояснила, что темные круги под глазами могут быть результатом различных факторов:

Усталость. Нехватка сна и перенапряжение могут существенно сказаться на состоянии кожи вокруг глаз. Нехватка жидкости. Обезвоживание приводит к тусклости кожи и усиливает видимость вен под ней. Фактор времени, проведённого за экраном. Долгое сидение перед компьютером или гаджетами может вызывать утомление глаз и темные круги. Проблемы со здоровьем. Хронические заболевания, такие как болезни печени, могут также провоцировать появление кругов.

«Темные круги под глазами часто указывают на то, что организму не хватает чего-то важного, будь то вода или определенные витамины. Здоровый образ жизни играет ключевую роль в поддержании привлекательного внешнего вида», — пояснила Молоствова.

Справиться с темными кругами можно несколькими способами:

Улучшение качества сна

Самый простой и эффективный способ избавиться от темных кругов — это хороший сон. «Следите за режимом, старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Обеспечьте себе комфортные условия для сна и проведите время на свежем воздухе», - призвала специалист.

Увлажнение организма

Недостаток жидкости в организме — одна из причин появления темных кругов. Увлажнение может улучшить циркуляцию крови и состояние кожи. Стоит пить больше чистой воды, а не чая или кофе. Также свежие соки, такие как огуречный или сельдереевый, могут быть полезны.

Введение в рацион полезных добавок

Некоторые добавки могут помочь улучшить состояние кожи и снизить видимость темных кругов: альфа-липоевая кислота, ситамины группы B, витамин C в форме Ester-C, спирулина, цинк, пишет RuNews24.ru.

«Перед тем как начинать прием каких-либо добавок, я всегда рекомендую проконсультироваться с врачом. Каждому человеку подходят свои дозировки и комбинации», — добавляет Молоствова.

Здоровое питание

Нужно разнообразить свой рацион свежими фруктами и овощами, особенно теми, которые содержат большое количество антиоксидантов. Это поможет улучшить общее состояние здоровья и, как следствие, кожи.

Исключить употребление алкоголя, наркотиков и химических веществ, которые могут негативно влиять на печень и общую детоксикацию организма.