Общество

В Пскове прошла очередная встреча проекта «Без галстуков»

На площадке креативного пространства «Лофт» состоялась очередная встреча авторского проекта псковского отделения «Деловой России» — «Без галстуков». В этот раз спикерами мероприятия стали уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв и директор креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова, сообщили в группе «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область».

Фото здесь и далее: группа «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область»

Как рассказали в сообществе, проект «Без галстуков» представляет собой неформальную платформу для открытого диалога между успешными управленцами, предпринимателями и молодёжью. Основная цель встречи — объединить поколения, создать пространство для обмена опытом и вдохновить молодых людей на поиск своего пути в бизнесе и управлении.

Студенты Псковского государственного университета и Псковского кооперативного техникума активно участвовали в обсуждении, задавая вопросы о различных сферах бизнеса. Участники слушали истории успеха и неудач, получали ценные советы и узнавали, как сохранять мотивацию даже в сложные времена.

Встречи в рамках проекта «Без галстуков» проходят два раза в месяц и уже стали традицией.

«Ведь именно в живом диалоге рождаются идеи, которые двигают регион вперёд!» - заключили в сообществе.