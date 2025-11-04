Общество

Школьник из Красногородска стал победителем национального чемпионата «Абилимпикс»

Учащийся Красногородской школы-интерната Виталий Тарасов — победитель национального чемпионата «Абилимпикс». Школьник занял 3-е место в компетенции «Столярное дело». Наставник молодого мастера — педагог Красногородской школы-интерната Алексей Громов, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Финал всероссийских соревнований прошел в Москве на площадке учебно-выставочного комплекса «Тимирязев центр» под девизом «Нет предела — действуй смело!».

Соревнования объединили более тысячи участников со всей страны, готовых продемонстрировать свои навыки.

Псковскую область на чемпионате представляли двое участников, в том числе член региональной Ассоциации ветеранов СВО Иван Портнов. Он показал свое мастерство среди участников специальной военной операции в категории «Столярное дело». Эта категория участников в этом году впервые была заявлена в чемпионате.

Для гостей мероприятия была подготовлена обширная профориентационная, выставочная, культурная и спортивная программы.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» — проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Оператором выступает национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования.