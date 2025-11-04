Общество

Алексей Севастьянов: Работа министерства молодежной политики вселяет оптимизм

Работа министерства молодежной политики Псковской области вселяет некий оптимизм, заявил депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Если пару лет мы просто стояли на месте, то сейчас видно, что в этом направлении работают. Самое главное, что молодежь работает. Будут проекты неудачные, может, даже провальные. Будут удачные проекты. Но то, что сегодня они видят в своем поле зрения 50% от общего процента молодежи - это уже хорошо. И хорошо, что о других 50%, которые еще не в их поле зрения, они тоже знают, видят какие-то задачи», - сказал Алексей Севастьянов.

Депутат отметил, что в вопросе продвижения молодежной политики важно, в том числе, и время.

Напомним, парламентский час, посвящённый реализации в регионе национального проекта «Молодёжь и дети», прошёл в Собрании на октябрьской сессии.