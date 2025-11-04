Псковcкая обл.
Общество

Гости «Михайловского» делятся фото- и видеокадрами первых заморозков

05.11.2025 14:56|ПсковКомментариев: 0

Случившиеся в конце октября — начале ноября ночные заморозки, во время которых в безветренную погоду на траву и землю ложится иней, не оставили равнодушными посетителей Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, участники официальных сообществ Пушкинского заповедника в социальных сетях делятся красивыми видео и фотографиями заиндевевших садов и парков.

Так, на видео Андрея Базанова запечатлена околица мемориальной усадьбы поэта — скат с холма, ведущий к знаменитой михайловской «Мельнице крылатой».

А на фотографии Олега Зоркого — заиндевевшая, вся в полосах изморози и солнечных теней Праздничная (Поэтическая) поляна близ мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов. В «Михайловском» рассказали, что Олег Зоркий — давний друг заповедника, и он часто присылает музейщикам свои фотографии, в том числе и чёрно-белые, выполненные на плёнку, а также видео и даже музыкальные клипы, созданные на собственные тексты при помощи ИИ.

Фото: Олег Зоркий

В музее также рассказали, что гости «Михайловского» часто делятся своими отзывами о тех или иных экскурсиях, рассказывают о мыслях и впечатлениях после поездки в пушкинское Святогорье. «Все знают: «Пушкин жил в Михайловском». Но никто не говорит, что в Пушкинских Горах реально можно зависнуть дня на три — и не захотеть уезжать, — пишет Марк Ерёмин, «путешественник, бизнесмен и семьянин» из Санкт-Петербурга. И поясняет: — Потому что это не просто «поэт был тут». Это — другая Россия. Простая. Без инстаграмных декораций. С полями, туманами, дорожками в траве и запахом настоящего лета. В Михайловском нет суеты. Люди гуляют молча. Дети не визжат, а слушают. Кто-то пишет в блокноте, кто-то просто смотрит вдаль. И ты вдруг понимаешь: вот она, точка перезагрузки. Вот за этим сюда и ехать».

«Сюда хочется вернуться. Гулять неспешно, вдумчиво, вдыхать аромат осени, быть частью этого исторического места. Были с классом на экскурсии, понравилось всё! Советую приехать и увидеть это своими глазами, почувствовать сердцем, влюбиться раз и навсегда!» — вторит Марку Василиса Утрецкая из посёлка Дедовичи. «К вам хочется вернуться без повода. У вас и Пушкин и ещё что-то такое в воздухе, что мечтаешь вернуться сразу, как уехал», — признаётся Наташа Дегтярёва из Москвы.

В «Михайловском» отметили, что по состоянию на полдень 5 ноября только в социальной сети ВКонтакте на страницу музея-заповедника подписаны 15 670 россиян и жителей других стран. Это школьники и студенты, специалисты, занятые в разных профессиональных отраслях, пенсионеры.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
