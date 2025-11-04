Общество

Погибших от рук человека животных вспоминают в мире 6 ноября

По инициативе ряда зоозащитных организаций 6 ноября был учреждён неофициальный праздник, а точнее — день памяти. Он получил название Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

История дала миру немало образцов беспримерного и бескорыстного служения животных человеку, не говоря уже о том, что часть представителей животного мира по-прежнему служат для него пищей, а также используются для изготовления одежды.

Однако, даже закрывая глаза на эту реальность, которая для многих людей неприемлема, остаётся целая череда примеров, когда человеческая деятельность сознательно или косвенно ведёт к гибели представителей животного мира. Животные гибли и гибнут во время войн и военных конфликтов, неся службу вместе с людьми, погибая во имя целей человека. Нерациональные примеры природопользования ставят под угрозу ареалы обитания многих представителей фауны, лишая их среды обитания и пищи.

Многие научные медицинские открытия совершаются после того, как проходят череду опытов на животных. Промысел животных и представителей живого мира океана также далёк от рациональных принципов и сопровождается гибелью тех видов, которые не являются целью промысла, пишет calend.ru.

Многие редкие животные и птицы являются частью теневого сектора торговли, подвергаясь мучениям при вылове и дальнейшей транспортировке, во время которой их гибнет до 60%. В подавляющем большинстве случаев охота, служившая для человека в древности средством пропитания, уже давно превратилась в хобби, суть которого сводится к убийству ради удовольствия. Безответственное отношение к домашним животным, а нередко и просто жестокость уносят тысячи жизней братьев наших меньших…

Человек чтит память отдельных животных, служивших ему верой и правдой, совершавших ради людей подвиги, нередко жертвуя собой. Таким животным устанавливают памятники, им посвящают художественные произведения и документальные фильмы.

6 ноября — особая дата. Представители природоохранных организаций, фондов защиты животных призывают вспомнить всех братьев наших меньших, которые стали жертвой человеческой неосторожности, халатности, безразличия или прихоти.

Международный день памяти животных, погибших от рук человека, — это призыв не только помнить, но и переосмыслить свою деятельность и отношение к окружающему миру, не допуская гибели и страданий живых существ, так же, как и человек, являющихся частью этого мира.