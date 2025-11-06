Общество

Путин поддержал предложение объявить 2026-й Годом единства народов России

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России.

Атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов в ходе совета по межнациональным отношениям предложил президенту объявить 2026 год годом единства народов России.

«Так и сделаем», — отреагировал президент и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений, пишет ТАСС.

Виталий Кузнецов выразил уверенность, что такое предложение поддержат большинство россиян. «Вчера наша страна праздновала День народного единства - это очень важный для каждого гражданина праздник. От того, насколько мы будем сплочены, от понимания важности мира и согласия между народами зависит грядущее процветание нашей России. Владимир Владимирович, прошу вас поддержать предложение совета (атаманов ВсКО) и рассмотреть возможность объявить следующий 2026 год годом единства народов России. Уверен, что вся наша страна вас в этом поддержит», — добавил атаман.