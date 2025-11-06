348 заявок от Псковской области поступило на участие в проекте «Флагманы образования»

Подведены итоги регистрации в конкурсные треки проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Более 100 000 заявок из всех регионов России и 56 стран мира поступило в проект, который помогает участникам развиваться профессионально и строить карьеру в сфере образования. От Псковской области поступило 348 заявок на участие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото: АНО «Россия – страна возможностей»
Участие в проекте «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывает возможности для профессионального и личностного роста студентов, педагогов и административных работников сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики. Победители конкурсных треков могут войти в кадровый резерв разного уровня – муниципального, регионального и федерального, получить именной сертификат, найти наставника или наставляемого для реализации совместных инициатив, а также присоединиться к экспертному сообществу «Созвездие флагманов образования», в котором лидеры сферы делятся опытом и развивают систему образования сообща.
От Псковской области поступили заявки на участие в проекте «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» по конкурсным трекам:
Дальнейшие конкурсные испытания участники треков проходят онлайн. Победители отборочных этапов будут приглашены на очные мероприятия с культурно-просветительской программой, которые пройдут в Москве, Московской области, Нижегородской области и в Ставропольском крае.
Кроме того, до 31 декабря открыт доступ к цифровым сервисам проекта:
От участников из Псковской области уже поступило 169 заявки на то, чтобы воспользоваться цифровыми сервисами проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Также состоялся конкурс в экспертное сообщество «Созвездие флагманов образования». Экспертами стали 100 педагогов, управленцев и лидеров мнений сферы образования из 53 регионов России. Они помогают внедрять современные подходы в управлении образованием, наставничестве, воспитании и медиа, поддерживают государственные инициативы.
Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).