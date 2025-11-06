Псковcкая обл.
Общество

348 заявок от Псковской области поступило на участие в проекте «Флагманы образования»

06.11.2025 17:55|ПсковКомментариев: 0

Подведены итоги регистрации в конкурсные треки проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Более 100 000 заявок из всех регионов России и 56 стран мира поступило в проект, который помогает участникам развиваться профессионально и строить карьеру в сфере образования. От Псковской области поступило 348 заявок на участие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Участие в проекте «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывает возможности для профессионального и личностного роста студентов, педагогов и административных работников сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики. Победители конкурсных треков могут войти в кадровый резерв разного уровня – муниципального, регионального и федерального, получить именной сертификат, найти наставника или наставляемого для реализации совместных инициатив, а также присоединиться к экспертному сообществу «Созвездие флагманов образования», в котором лидеры сферы делятся опытом и развивают систему образования сообща.

От Псковской области поступили заявки на участие в проекте «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» по конкурсным трекам:

  • «Государство» – расширяет знания о том, как организованы ключевые управленческие процессы в нашей стране – 32 заявки;
  • «Медиа» – знакомит с актуальными медиакомпетенциям цифровой эпохи, чтобы говорить с молодежью на одном языке – 61 заявка;
  • «Культура» – объясняет, как связаны искусство, образование, воспитание и развитие личности, а также как все это влияет на каждого из нас – 33 заявки;
  • «Наставничество» – показывает ценность совместной работы как механизма личного и профессионального роста – 53 заявки.

Дальнейшие конкурсные испытания участники треков проходят онлайн. Победители отборочных этапов будут приглашены на очные мероприятия с культурно-просветительской программой, которые пройдут в Москве, Московской области, Нижегородской области и в Ставропольском крае.

Кроме того, до 31 декабря открыт доступ к цифровым сервисам проекта:

  • «Оценка компетенций» – проверка профессиональных и личностных качеств, позволяющая оценить сильные стороны и получить индивидуальные рекомендации развития;
  • «Библиотека контента» – лучшие практики, курсы и видеоматериалы от экспертов сферы образования и просвещения;
  • «Каталог возможностей» – конкурсы, гранты и другие полезные ресурсы от партнеров.
«Проект "Флагманы образования" объединяет педагогов, управленцев и студентов со всей страны. Здесь, в рамках треков "Медиа", "Культура", "Государство" и "Наставничество" они могут пройти курсы с участием ведущих экспертов и практиков. Цифровые сервисы проекта помогают участникам оценить свои компетенции, найти возможность поддержки их проектов. В это направление подано 41 886 заявок. А экспертное сообщество "Созвездие флагманов образования» объединяет тех, кто делится опытом и готов выступать на мероприятиях федерального уровня. Все это делает проект полезным с точки зрения постоянного профессионального развития, где участники поддерживают, мотивируют и вдохновляют друг друга на новые достижения», – считает первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

От участников из Псковской области уже поступило 169 заявки на то, чтобы воспользоваться цифровыми сервисами проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Также состоялся конкурс в экспертное сообщество «Созвездие флагманов образования». Экспертами стали 100 педагогов, управленцев и лидеров мнений сферы образования из 53 регионов России. Они помогают внедрять современные подходы в управлении образованием, наставничестве, воспитании и медиа, поддерживают государственные инициативы.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

