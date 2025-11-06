Общество

Дмитрий Мельников посетил презентацию инициативы «Все для России: сообщества»

Инициативу «Все для России: сообщества» представил Народный фронт в Москве 6 ноября. Активное участие во встрече принимает сопредседатель Псковского отделения Народного фронта, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников, сообщается в Telegram-канале местного отделения «Деловой России».

Отмечается, что президентское движение имеет опыт формирования инфраструктуры для совместного решения задач, важных для всех россиян, таких как помощь бойцам СВО и жителям исторических регионов Донбасса и Новороссии, приграничных регионов, борьба с эпидемией ковида, мониторинг и контроль.

В мероприятии принимают участие более 150 представителей сообществ из всех регионов России, включая:

народные полки, поддерживающие военных и их семьи;

волонтёрские сообщества сотрудников госкорпораций;

объединения выпускников вузов;

предпринимательские клубы;

изобретателей и инженеров, создающих амуницию;

представителей территориального самоуправления;

организаторов массовых спортивных мероприятий.

«Мне особенно понравилось наличие тематических корнеров, где молодые дизайнеры могли представить свои изделия. Также ценно, что мероприятие организовано совместно с Росмолодёжью и Добро.рф — это подчёркивает направленность на развитие сообщества, сотрудничество и созидание», - прокомментировал Дмитрий Мельников.

В рамках встречи пройдут дискуссии, обсуждения и круглые столы, участники обменяются опытом и поделятся актуальными инициативами, а итоги встречи подведут на панельной дискуссии 7 ноября.

Партнёрами организации встречи «Всё для России: cообщества» выступили федеральный проект «Росмолодёжь. Предпринимай», президентская платформа «Россия – страна возможностей» и «Центр управления репутацией».