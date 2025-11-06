Общество

Экс-руководитель ПОИПКРО Екатерина Гончарова назначена на новую должность

Бывшего врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования, члена Общественной палаты Псковской области и члена Общественного совета при министерстве юстиции Псковской области Екатерину Гончарову назначили на пост проректора по инновационной деятельности Псковского государственного университета.

Фото: Екатерина Гончарова

«Назначена только вчера, поэтому на сайте вуза должна обновиться информация», - рассказала Екатерина Гончарова.

Также на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» проректор опубликовала пост, в котором выразила искреннюю благодарность своим бывшим коллегам.

«Хочу от всей души поблагодарить всех тех, кто стоял рядом со мной последние два с половиной года! Вы были настоящей командой мечты. Теперь пришло время двигаться дальше, но вы навсегда останетесь в моём сердце! Желаю каждому из вас ярких побед, крутых проектов и нескончаемого вдохновения. Пусть ваши идеи будут гениальными, а работа приносит радость и удовлетворение!» - отметила Екатерина Гончарова.

Ранее она занимала пост временно исполняющего обязанности ректора ПОИПКРО.