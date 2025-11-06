Общество

Более 80 профессиональных праздников насчитывается в России

Кроме праздничных дней, которые объявлены выходными, в России насчитывается 21 памятная дата, 20 дней воинской славы и более 80 профессиональных праздников, сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Кроме праздничных дней (Новый год, День Победы — 9 мая, День России — 12 июня и т. д.), которые объявлены в стране выходными днями, в стране есть еще памятные даты и дни воинской славы России, а также профессиональные праздники», — рассказала Татьяна Подольская.

Эксперт посчитала, что всего в стране установлена 21 памятная дата (например, День космонавтики, День Крещения Руси, День Конституции РФ) и 20 дней воинской славы (например, 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве).

«Эти дни не являются выходными, но при этом выполняют важную функцию: поддерживают историческую память, отмечают профессиональные или социальные достижения, не прерывая экономическую деятельность в государстве», — отметила Татьяна Подольская.

Также в России отмечается более 80 профессиональных праздников. «Это День учителя, День медицинского работника, День спасателя и другие. По мнению психологов, профессиональные праздники позволяют людям утвердиться в своей карьерной идентичности», — пояснила эксперт РАНХиГС.

Она напомнила, что с 2026 года в России будут отмечаться также День коренных малочисленных народов и День языков народов Российской Федерации — 30 апреля и 8 сентября, пишет РИА Новости.

«В целом психологи считают, что праздники важны и оказывают положительное влияние на жизнь общества», — заключила эксперт.